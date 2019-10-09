مدبولى ووزراء الخارجية والرى والإسكان يلقون بيانا هاما عن سد النهضة بالبرلمان

كتب عبد اللطيف صبح

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى إلقاء بيان الحكومة عن سد النهضة الإثيوبى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال مدبولى فى كلمته: "أود فى البداية أن أوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب لردهم على بيان الحكومة بالأمس، ما يؤكد حرص النواب على الصالح العام ومصلحة الوطن والمواطن، كما أود أن أوجه الشكر للدكتور على عبد العال لتلبيته الفورية طلب مجلس الوزراء لإلقاء هذا البيان الهام الذى رأت الحكومة ضرورة مشاركة مجلس النواب لمستجدات ما يحث بسد النهضة الذى يتم بناءه فى أثيوبيا، وما يتم فى هذا الموضوع المهم الذى يشغل كل مواطن على أرض مصر".

وأوضح رئيس الوزراء، أن وزراء الخارجية والرى والإسكان سيشاركونه الحديث تحت قبة البرلمان فى هذا الخصوص، وأن البيانات التى سيتم إلقائها ستوضح كافة الجوانب الخاصة بهذا المشروع وما قامت به الحكومة وما ستقوم به من مشروعات للحفاظ على موارد المياه وتأمين حقوق مصر التاريخية فى مياه نهر النيل وجهود رفع كفاءة كافة الموارد المائية المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن بمجلس النواب، حيث طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بالتزام الهدوء، وعدم الجلوس فى مقاعد الحكومة، مؤكدا أنه لا يجوز مقاطعة المتحدث إطلاقا أو توجيه استفسارات أو أسئلة له بأى صورة من الصور.