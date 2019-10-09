سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عاجلة

محامى "القروى" بعد الإفراج عنه: لو فاز برئاسة تونس كافة القضايا سيتم تعليقها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:59 م
محامى "القروى" بعد الإفراج عنه: لو فاز برئاسة تونس كافة القضايا سيتم تعليقها القروى
كتبت - هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عماد بن حليمة، محامى المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي، إن موكله الذى تم الإفراج عنه مساء اليوم ، فى حال فوزه فى جولة الإعادة، سيتم إسقاط كافة التهم والقضايا الموجهة إليه.
 
وكان القروي قد تمكن من الفوز فى الجولة الأولى من انتخابات تونس الرئاسية، وتأهل لجولة الإعادة مع أستاذ القانون قيس سعيد، وذلك رغم خوضه تلك الانتخابات من خلف أسوار السجن، حيث كان يحاكم على ذمة تهم غسيل أموال.
 
وقال محامى القروى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "حال فوز القروى فى الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، سيتم تعليق كافة القضايا الموجهة إليه لحين انتهاء ولايته الرئاسية".
 
وأوضح بن حليمة، أن شقيق القروي لم يكن محبوسا، ولكن بفوزه فى الانتخابات التشريعية، اصبح أيضا برلمانيا محصنا وبالتالى تعلق الاتهامات الموجهه إليه.
 
وأضاف بن حليمة، أن القروى سيتوجه مباشرة بدءًا من اليوم، إلى الشارع، لمقابلة المواطنين بتونس، والمشاركة بنفسه فى الحملة الانتخابية التى منعه الحبس من البدء فيها.

نبيل القروي

الافراج عن القروي

انتخابات تونس

انتخابات تونس الرئاسية

اخبار تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

#اردوغان_مجرم_حرب يتصدر "تويتر".. ومغردون: إرهابى وسفاح

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مسؤول كردى: نثمن دعوة مصر لاجتماع مجلس الجامعة العربية لبحث العدوان التركى

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

مواجهات دور الـ32 الثانى من الكونفدرالية الإفريقية

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

عصابات عثمانية.. الانكشارية والمنصورة المحمدية وأوردى عثمانى وآخرها الأردوغانية.. العثمانيون ضيعوا أعمار شباب العرب بالتجنيد الإجبارى.. الجندى يقضى من 12 لـ 20 سنة على ذمة الجيش.. وأردوغان يحلم بـ"إمبراطورية"

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

مصر تدعو لعقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركى على سوريا.. الخارجية تدين بأشد العبارات عدوان أنقرة على الأراضى السورية.. وتؤكد: الحرب التركية تتنافى مع القواعد والقانون الدولى.. وتحذر من التبعات

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

بيان لوزارة الهجرة: نتواصل مع النائب العام بشأن قضية على أبو القاسم بالسعودية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الخارجية: مصر تدين بأشد العبارات العدوان التركى على الأراضى السورية

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

الإفراج عن مرشح الرئاسة التونسية نبيل القروى

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

بيورن لوثبروك يزين البوستر الرسمي للموسم الجديد من VIKINGS

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام: سأجعل أردوغان يدفع ثمنا باهظا

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

حصريا.. "إكسترا نيوز" تخترق قنوات الإخوان فى تركيا.. والتفاصيل التاسعة مساء

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

غرامات أوروبا تحاصر السوشيال ميديا.. أيرلندا تعاقب فيس بوك وتويتر بسبب خصوصية بيانات المستخدمين.. عملاق التواصل مهدد بدفع 2 مليار دولار وموقع التغريدات ينتظر غرامة 61 مليوناً.. ودعاوى قضائية بالولايات المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة