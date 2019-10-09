مجلس الوزراء العراقى يصدر الحزمة الثانية لإجراءات تلبية مطالب المتظاهرين

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أصدر مجلس الوزراء العراقى برئاسة عادل عبد المهدى الحزمة الثانية لإجراءات الحكومة العاجلة فى تلبية مطالب المتظاهرين المطالبين بتحسين الخدمات الحكومية وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد.

وذكرت قناة السومرية نيوز اليوم (الأربعاء) أن الإجراءات شملت مجموعة من الحلول لكثير من المشاكل ومطالب المتظاهرين.مشيرة إلى أنه تم تشكيل اللجنة العليا لتوزيع الأراضي السكنية برئاسة رئيس الوزراء.

وأضافت أن وزارة الكهرباء تتولى توزيع منظومات طاقة شمسية متكاملة الى 3000 عائلة فقيرة مجانا وبتخصيص اجمالي قدره ( 15) مليار دينار.

لافتة إلى أنه تم توفير عدد كبير من فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، كما تقرر أن تتولى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السيارات المتنقلة الخاصة بصناعة الأكلات الجاهزة والمرطبات والمشروبات الساخنة والسيارات التخصصية.

ومن بين الاجراءات أيضا، أن تتولى أمانة بغداد والمحافظات تبسيط إجراءات منحهم اجازة ممارسة المهنة وتنظيم أماكن وقوفهم في المناطق التجارية.