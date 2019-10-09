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مبعوثو سول وواشنطن وطوكيو يجتمعون بعد انهيار المحادثات النووية مع بيونج يانج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:03 ص
مبعوثو سول وواشنطن وطوكيو يجتمعون بعد انهيار المحادثات النووية مع بيونج يانج دونالد ترامب و كيم كونج أون
أ ش أ

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أكد كبار المفاوضين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان خلال اجتماعهم في واشنطن مجددا أهمية العمل معا لتحقيق نزع السلاح النووى الكامل والسلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية.


وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن لى دو هون، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن فى شبه الجزيرة الكورية، أجرى محادثات ثنائية وثلاثية مع نظيريه الأمريكى ستيفن بيجون واليابانى شيجيكى تاكيزاكى- لمناقشة محادثات نزع السلاح النووى التى جرت نهاية الأسبوع الماضى بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة فى السويد.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الجانبان لإجراء مفاوضات رسمية بعد انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في هانوي في فبراير الماضي، لكن كوريا الشمالية انسحبت من المحادثات وألقت باللوم على الولايات المتحدة لفشلها في تقديم اقتراح جديد.


وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن المبعوثين النوويين الثلاثة أكدوا مجددا في اجتماعاتهم أهمية استمرار التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا والولايات المتحدة والتنسيق الثلاثي بشأن كوريا الشمالية لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.


وتحدث الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بإيجاز مع الصحفيين وهو يغادر الاجتماعات لكنه رفض تبادل التفاصيل.


وقال "تحدثنا في الغالب عن كيفية الحفاظ على زخم الحوار (مع كوريا الشمالية). وأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنسقان بشكل جيد وسنواصل القيام بذلك".


وكانت كوريا الشمالية قد طالبت الولايات المتحدة بالتقدم بمقترحات جديدة بعد انهيار قمة فيتنام بسبب الخلافات حول حجم الأسلحة النووية الذي يتعين على بيونج يانج التخلي عنها قبل أن تنال تخفيف العقوبات من واشنطن .


كما كثفت بيونج يانج الدعوات للحصول على ضمانات أمنية أمريكية لنظامها. فيما أصبح "لي"، مبعوث كوريا الجنوبية، هدفا لانتقادات كوريا الشمالية.


اليابان

كوريا الجنوبية

الولايات المتحدة

المحادثات النووية

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