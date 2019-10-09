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ليون الفرنسية تستضيف مؤتمرا دوليا لجمع 14 مليار دولار لعلاج الإيدز والسل

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:30 م
ليون الفرنسية تستضيف مؤتمرا دوليا لجمع 14 مليار دولار لعلاج الإيدز والسل الإيدز
كتب أحمد علوى

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تستضيف مدينة ليون الفرنسية اليوم الأربعاء وعلى مدى عشرة أيام، مؤتمر دولى، للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا (IRIS)، والذى إلى جمع 14 مليار دولار لإنقاذ حياة 16 مليون مريض فى الدول الأشد فقرًا حول العالم، والقضاء على الأمراض الثلاثة بحلول عام 2030.

 

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية،من المفترض أن تعلن الدول المانحة عن حجم المساعدات المالية التى تنوى تقديمها للصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسّل والملاريا، التابع لمنظمة الصحة العالمية، خلال السنوات الثلاث القادمة.

 

ويشار إلى أن الصندوق التابع لمنظمة الصحة العالمية أنقذ بالفعل 32 مليون شخص منذ عام 2002 الذى انشئ فيها.

 

ونشأ الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا بمبادرة من فرنسا، وإرادة الرئيس الراحل جاك شيراك، الذى أطلق عام 1997 فى أبيدجان، العاصمة الاقتصادية لجمهورية ساحل العاج، صندوق التضامن العلاجى الدولى (FSTI). ليتم بعد ذلك، إنشاء الصندوق العالمى لمكافحة الإيدز والسل والملاريا.


فرنسا

الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا

منظمو الصحة العالمية

اخبار العالم

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