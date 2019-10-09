لجان مرورية لمصادرة مركبات "التوك توك" المخالفة بشوارع بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

صادرت لجان المرور بشوارع الزقازيق في الشرقية، عددا من مركبات "التوك توك" وتم إيداعها بالإدارة العامة لمرور الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

كان أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات المفاجئة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط لشوارع مدن المحافظة.

جاء ذلك بعد أن قد قام محافظ الشرقية بجولة تفقدية اليوم بشوارع مدينة الزقازيق للاطمئنان على الحالة العامة للنظافة، ومتابعة الحركة المرورية تلاحظ له انتشار عشوائى لمركبات التوك توك بالشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق وعدم التزام أصحابها باشتراطات الترخيص وخط السير المحدد لها مما تسبب فى اعتراض طريق المارة وتعطيل حركة المرور، ليصدر المحافظ أوامره لرجال المرور بمصادرة المركبات المخالفة وشن حملات مفاجئة بالتعاون مع الإدارة العامة للمواقف لضبط مركبات التوك توك المخالفة لإعادة الانضباط للشارع .

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ‏بعدم التهاون مع المخالفين من أصحاب الـ"توك توك" لخطوط السير، وتطبيق قرار مصادرة الـ"توك توك" المخالف مع ‏توقيع غرامه مالية على سائقه فى حالة سيره عكس الاتجاه أو ثبوت ‏عدم الترخيص ومخالفة قانون المرور واتخاذ كافة الإجراءات ‏القانونية حيال المخالفين.



