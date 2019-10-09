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كوريا الجنوبية:مظاهرة حاشدة وسط سول تطالب باستقالة الرئيس

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:46 ص
كوريا الجنوبية:مظاهرة حاشدة وسط سول تطالب باستقالة الرئيس الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
أ ش أ

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نظمت جماعة مدنية محافظة تنتقد إدارة الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الأربعاء مظاهرة حاشدة على نطاق واسع فى وسط العاصمة سول ، للمطالبة باستقالة الرئيس مون ووزير العدل المثير للجدل جو كوك.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه في تحرك مضاد، تعتزم مجموعة مدنية ليبرالية تنظيم وقفة احتجاجية ضخمة على ضوء الشموع في جنوب سول يوم السبت المقبل للتعبير عن دعمها للوزير جو، وتحرك الرئيس مون للإصلاح في النيابة العامة.
وقالت المجموعة المحافظة التي أطلقت على نفسها اسم " التحالف الوطني لإقالة الرئيس مون "، إنها بدأت مسيرتها الميدانية الثانية ضد مون وجو في ميدان كوانجهوامون منذ قليل بهدف حضور مليون شخص.
وأصر التحالف المحافظ على أن جو كوك غير لائق للعمل كوزير للعدل يشرف على النيابة العامة، لأن عائلته كانت تخضع للتحقيق من قبل النيابة العامة بشأن مزاعم فساد مختلفة.
ويخطط المتظاهرون المحافظون للتوجه نحو تشيونج وا داي ، المكتب الرئاسي، بعد مسيرة جوانجهوامون للمطالبة باستقالة مون.


كوريا الجنوبية

مون جاى إن

رئيس كوريا الجنوبية

مظاهرات

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