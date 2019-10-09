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كلية التربية بسوهاج تناقش خطتها للحصول على الاعتماد الأكاديمى لبرامجها

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:29 م
كلية التربية بسوهاج تناقش خطتها للحصول على الاعتماد الأكاديمى لبرامجها الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، اجتماعاً مع منسقى البرامج الأكاديمية من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية وذلك بمقر الكلية بالجامعة الجديدة.

 

وقال عزيز، إنه خلال الاجتماع تم استعراض تشكيلات فرق عمل البرامج الأكاديمية ومسئولياتها، وتوضيح خطة العمل فى المرحلة القادمة والتى تمثل البداية الحقيقية لتأهيل الكلية للاعتماد البرامجي، وما يتضمنه ذلك من نشر ثقافة الاعتماد البرامجى، بالإضافة إلى بحث آلية تنفيذ عدة ورش عمل فى هذا المجال، ودراسة دليل الاعتماد البرامجى وشرح معاييره وتوضيح الفرق بينه وبين الاعتماد المؤسسى.

 

وأعرب رئيس الجامعة عن تقديره للجهود التى تبذلها كلية التربية وسعيها للحصول على الاعتماد الأكاديمى لبرامجها، كما أكد على دعم إدارة الجامعة ومساندتها لهذه الجهود واستعدادها التام لتقديم كافة التسهيلات والمعاونة فى تذليل أية عقبات محتملة.

 

يذكر أن الدكتور احمد عزيز رئيس جامعة سوهاج أصدر اليوم قرار حمل رقم 1146 لشهر اكتوبر جاء فيه حظر الشيت أو أى مطبوعات يتم وضعها داخل الكتب الدراسية بجميع الكليات الموجودة بالجامعة، والتى تهدف إلى زيادة المبيعات، وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الماضية .

 

وشدد رئيس الجامعة على أن كل من يخالف ذلك القرار سوف يتعرض للإحالة الى مجلس التأديب، والحرمان من تدريس المادة، والوقف عن العمل.

 

 


سوهاج

جامعة سوهاج

كلية التربية

الاعتماد الاكاديمى

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