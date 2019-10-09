فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لإجراء الصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق(مقبل الجديد، مدنية الزهور،أرض الحرية، ميدان حارث السكة الحديد، مستشفى الجامعة،مستشفى الصدر)،وذلك يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر 2019،بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 ظهراً،وذلك لإجراء أعمال صيانة جسيمة على لوحة مغذي الجامعة الذ يخدم المناطق المذكورة عاليه بمدينة بني سويف.