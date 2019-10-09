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فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لإجراء الصيانة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:11 م
فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لإجراء الصيانة قطع الكهرباء - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن قطاع كهرباء بني سويف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق(مقبل الجديد، مدنية الزهور،أرض الحرية، ميدان حارث السكة الحديد، مستشفى الجامعة،مستشفى الصدر)،وذلك يوم الجمعة المقبل 11 أكتوبر 2019،بداية من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 ظهراً،وذلك لإجراء أعمال صيانة جسيمة على لوحة مغذي الجامعة الذ يخدم المناطق المذكورة عاليه بمدينة بني سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي،مناشدا  المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة لإتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.

 

 

 

 


بنى سويف

كهرباء

كهرباء بنى سويف

انقطاع الكهرباء

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