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عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم عبر معبر نصيب جابر الحدودى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:44 م
عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين إلى قراهم عبر معبر نصيب جابر الحدودى الجيش السورى -أرشيفية
أ ش أ

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عادت دفعة جديدة من المهجرين السوريين، قادمين من مخيمات اللجوء فى الأردن اليوم، الأربعاء، عبر معبر نصيب جابر الحدودى إلى مدنهم وبلداتهم وقراهم التي حررها الجيش السوري من الإرهاب.

وأشار رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب الحدودي العقيد مازن غندور - في تصريح لوكالة الأنباء السورية - إلى أن الجهات المعنية أمنت الخدمات اللازمة لنقل العائدين مع أطفالهم إلى أقرب نقطة يمكن من خلالها الوصول إلى مكان سكنهم، حيث يتم بشكل دائم تقديم التسهيلات للعائدين من قبل العاملين في المركز، مبيناً أن عدد العائدين منذ افتتاح المعبر حتى تاريخه بلغ 29148 شخصاً.

ويشهد معبر نصيب جابر الحدودي حركة كثيفة لعودة السوريين المهجرين بفعل الإرهاب قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم التي حررها الجيش وذلك بالتوازي مع التسهيلات الحكومية التي تقدم لهم.


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