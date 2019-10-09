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علاوى: قرار البرلمان العراقى إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "خطوة مهمة"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:53 ص
علاوى: قرار البرلمان العراقى إلغاء مكاتب المفتشين العموميين "خطوة مهمة" رئيس الوزراء العراقى الأسبق إياد علاوى
أ ش أ

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وصف رئيس المنبر العراقى ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى قرار البرلمان بالغاء مكاتب المفتشين العموميين بأنه "خطوة مهمة".
ونقلت قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء عن علاوي قوله، في تغريدة بموقع "تويتر" إن قرار مجلس النواب بالغاء مكاتب المفتشين العموميين خطوة مهمة للتخلص من حلقة ادارية فائضة لا وجوب لها، وتركيز جهود محاربة الفساد عبر المؤسسات الرصينة والقضاء.
ودعا إلى الاستفادة من المبالغ المرصودة لتلك المكاتب في معالجة مطالب المتظاهرين المشروعة وتلبية احتياجاتهم.
يذكر أن مجلس النواب العراقي صوت خلال جلسته التي عقدت أمس على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.
يُشار إلى أن مكاتب المفتشين العموميين تتواجد داخل الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، لفحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ما تقوم به من نشاط، بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها. ويتم اختيار المفتش من قِبل رئيس الوزراء استناداً إلى توصية من رئيس هيئة النزاهة، ويُقدّر عدد الموظفين العاملين في هذه المكاتب بنحو 10 آلاف موظف، منهم نحو 3 آلاف يعملون في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية.


العراق

إياد علاوى

البرلمان العراقى

مكاتب المفتشين العموميين بالعراق

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