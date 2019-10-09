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ضبط مسجل خطر وبحوزته طبنجة و12 كيلو بانجو بدمياط

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 06:14 م
ضبط مسجل خطر وبحوزته طبنجة و12 كيلو بانجو بدمياط حبس
دمياط عبده عبد البارى

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تمكنت حملة أمنية من مديرية أمن دمياط من ضبط مسجل خطر وبحوزته سلاح نارى ومواد مخدرة

جاءت تلك الحملة، تحت إشراف اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط واللواء حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي، وبمشاركة  العميد هشام رشاد رئيس مباحث المديرية و العقيد أحمد سلامة وكيل ادارة البحث وعددا من ضباط المباحث

وتمكنت الحملة من ضبط مصطفي يحي ابراهيم 30 سنة ومقيم بقرية الشعراء مركز دمياط  والمسجل شقي خطر، والسابق اتهامه في العديد من قضايا السلاح والمخدرات،وبحوزته 12 كيلو بانجو وطبنحه 9م ،ومبلغ مالي 1300 جنيه، وهاتف محمول، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 9108 لسنة 2019 جنايات مركز دمياط.


محافظة دمياط

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مخدرات

سلاح نارى

قريه الشعراء

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