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صور.. مجلس مدينة زفتى يشن حملات لرفع القمامة من شوارع المدينة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:47 م
صور.. مجلس مدينة زفتى يشن حملات لرفع القمامة من شوارع المدينة مجلس مدينة زفتى يشن حملات لرفع القمامة من شوارع المدينة
الغربية محمد طارق

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شن مجلس مدينة زفتي بمحافظة الغربية، اليوم الأربعاء، حملات نظافة مكبرة لرفع تلال القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة .

 

وقال المحاسب أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى، إنه أعطى تعليمات مشددة لقسم النظافة ونائب رئيس المدينة لشئون المدينة بضرورة شن حملات مكثفة بأماكن تجمع القمامة بالشوارع الرئيسية بالمدينة .

 

وأضاف رئيس المدينة، أن المشكلة التي تواجه عمال النظافة هي عدم تعاون الأهالي وإلقاء القمامة فى المواعيد الخاصة بها ، كما لم تقوم الأهالي بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لها مما تسبب في تجميعها بأماكن متفرقة بعيدا عن الأماكن المخصصة .

 

وطالب " النحال " أهالي المدينة بضرورة التعاون حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة ، موضحا أنه سيقوم بشن حملات بجميع القرى خلال الأيام القادمة .

 

حملات رفع القمامة
حملات رفع القمامة

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

مجلس مدينة زفتي يشن حملات لرفع القمامة
مجلس مدينة زفتي يشن حملات لرفع القمامة

 


القمامة

الغربيه

رئيس مدينة زفتي

محافظ الغربية

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