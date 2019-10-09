صور.. قناة السويس توقع بروتوكول مع شركة روسية لتطوير ترسانتى بورسعيد وبورتوفيق

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة "Ak BARS"، الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال بناء السفن، وذلك لتطوير ترسانات الهيئة و فتح آفاقًا جديدة للتعاون فى مجالات إصلاح وبناء السفن بكافة أنواعها وفئاتها.

ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتى الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث فى مجال صناعة السفن.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع، بوفد الشركة فى هيئة قناة السويس وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الشركة الروسية ذات الخبرة العالمية فى مجال بناء السفن بأحدث التكنولوجيا، وأشار إلى أهمية توقيع برووكول التعاون باعتباره خطوة جادة نحو تفعيل استراتيجية الهيئة لتطوير الترسانات والشركات التابعة لها بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءتها وتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على أن ترسانات هيئة قناة السويس تحظى بموقع جغرافى فريد وسمعة طيبة فى الأوساط الملاحية الدولية، علاوة على امتلاكها كافة المقومات اللازمة للنجاح سواء كانت مقومات فنية من معدات وتجهيزات وآلات تواكب التكنولوجيا الأحدث عالميًا بالإضافة إلى الكوادر البشرية عالية التدريب بما يجعلها مؤهلة لتفعيل دورها خلال الفترة القادمة فى ظل خطة الدولة الطموحة لتحويل قناة السويس والمنطقة المحيطة إلى مركز استراتيجى حيوى لحركة التجارة العالمية

وشدد الفريق "ربيع"، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحويل بنود الاتفاق إلى واقع ملموس فى أسرع وقت ممكن من خلال التنسيق لتكوين فريق عمل مشترك من الجانبين لإعداد دراسات الجدوى الفنية ومناقشة وتفعيل الإجراءات الخاصة بتدريب العمالة والكوادر الفنية بالترسانات وتحديد المعدات اللازمة لتطويرها.

فيما أعرب "ريناتميستخوف" المدير العام لشركة "Ak BARS" الروسية لبناء السفن عن رغبته فى أن يثمر التعاون المشترك بين شركة "Ak BARS" الروسية وهيئة قناة السويس عن تحقيق مزيد من المصالح المشتركة للجانبين وتبادل الخبرات، مثمناً التاريخ العريق لترسانات هيئة قناة السويس فى مجال إصلاح وبناء السفن، مُعبراً عن إدراكه لما تحظى به قناة السويس من مكانة استراتيجية عالمية وما تتمتع به ترسانات الهيئة من إمكانيات هائلة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك المهندس عادل فريد الطنطاوي، مدير إدارة الترسانات ممثلاً عن هيئة قناة السويس و"ريناتميستخوف" المدير العام لشركة "Ak BARS" الروسية لبناء السفن.

فى ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى ريناتميستخوف المدير العام لشركة "Ak BARS" الروسية، وفى المقابل أهداه المدير العام للشركة الروسية هدية تذكارية.



رئيس هيئة قناة السويس أثناء توقيع البروتوكول

رئيس هيئة قناة السويس وأعضاء الشركة الروسية

الفريق أسامة ربيع يقدم درع محافظة قناة السويس لرئيس الشركة الروسى