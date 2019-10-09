سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. قناة السويس توقع بروتوكول مع شركة روسية لتطوير ترسانتى بورسعيد وبورتوفيق

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:06 ص
صور.. قناة السويس توقع بروتوكول مع شركة روسية لتطوير ترسانتى بورسعيد وبورتوفيق توقيع الاتفاقية
الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية، توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة "Ak BARS"، الروسية إحدى الشركات العالمية الكبرى فى مجال بناء السفن، وذلك لتطوير ترسانات الهيئة و فتح آفاقًا جديدة للتعاون فى مجالات إصلاح وبناء السفن بكافة أنواعها وفئاتها.

ويستهدف البروتوكول تعزيز الاستفادة من الخبرات الفنية للشركة الروسية لتطوير ترسانتى الهيئة وهما ترسانة بورسعيد البحرية وترسانة بورتوفيق بالسويس، علاوة على دراسة إمكانية عقد شراكة بين الجانبين لإنشاء ترسانة جديدة مشتركة بمنطقة الجونة بالتفريعة الشرقية ببورسعيد وفق التكنولوجيا الأحدث فى مجال صناعة السفن.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع، بوفد الشركة فى هيئة قناة السويس وعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع الشركة الروسية ذات الخبرة العالمية فى مجال بناء السفن بأحدث التكنولوجيا، وأشار إلى أهمية توقيع برووكول التعاون باعتباره خطوة جادة نحو تفعيل استراتيجية الهيئة لتطوير الترسانات والشركات التابعة لها بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع كفاءتها وتطوير أدائها وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على أن ترسانات هيئة قناة السويس تحظى بموقع جغرافى فريد وسمعة طيبة فى الأوساط الملاحية الدولية، علاوة على امتلاكها كافة المقومات اللازمة للنجاح سواء كانت مقومات فنية من معدات وتجهيزات وآلات تواكب التكنولوجيا الأحدث عالميًا بالإضافة إلى الكوادر البشرية عالية التدريب بما يجعلها مؤهلة لتفعيل دورها خلال الفترة القادمة فى ظل خطة الدولة الطموحة لتحويل قناة السويس والمنطقة المحيطة إلى مركز استراتيجى حيوى لحركة التجارة العالمية

وشدد الفريق "ربيع"، على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لتحويل بنود الاتفاق إلى واقع ملموس فى أسرع وقت ممكن من خلال التنسيق لتكوين فريق عمل مشترك من الجانبين لإعداد دراسات الجدوى الفنية ومناقشة وتفعيل الإجراءات الخاصة بتدريب العمالة والكوادر الفنية بالترسانات وتحديد المعدات اللازمة لتطويرها.

فيما أعرب "ريناتميستخوف" المدير العام لشركة "Ak BARS" الروسية لبناء السفن عن رغبته فى أن يثمر التعاون المشترك بين شركة "Ak BARS" الروسية وهيئة قناة السويس عن تحقيق مزيد من المصالح المشتركة للجانبين وتبادل الخبرات، مثمناً التاريخ العريق لترسانات هيئة قناة السويس فى مجال إصلاح وبناء السفن، مُعبراً عن إدراكه لما تحظى به قناة السويس من مكانة استراتيجية عالمية وما تتمتع به ترسانات الهيئة من إمكانيات هائلة.

قام بتوقيع بروتوكول التعاون المشترك المهندس عادل فريد الطنطاوي، مدير إدارة الترسانات ممثلاً عن هيئة قناة السويس و"ريناتميستخوف" المدير العام لشركة "Ak BARS" الروسية لبناء السفن.

فى ختام اللقاء، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى ريناتميستخوف المدير العام لشركة "Ak BARS" الروسية، وفى المقابل أهداه المدير العام للشركة الروسية هدية تذكارية.

 

رئيس هيئة قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة Ak BARS الروسية العالمية لتطوير ترسانتي الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق (1)
رئيس هيئة قناة السويس أثناء توقيع البروتوكول 
 

رئيس هيئة قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة Ak BARS الروسية العالمية لتطوير ترسانتي الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق (2)

رئيس هيئة قناة السويس وأعضاء الشركة الروسية

 

رئيس هيئة قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع شركة Ak BARS الروسية العالمية لتطوير ترسانتي الهيئة ببورسعيد وبورتوفيق (3)
الفريق أسامة ربيع يقدم درع محافظة قناة السويس لرئيس الشركة الروسى

 

 


رئيس هيئة قناة السويس

شركة Ak BARS الروسية

بناء السفن

الشركه الروسية لبناء السفن

تطوير ترسانتى ميناء بورسعيد وبورفؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس هيئة قناة السويس يحث العاملين على التفانى فى العمل والحفاظ على مقدرات الوطن

الأربعاء، 02 أكتوبر 2019 06:45 م

صور.. رئيس هيئة قناة السويس يلتقى وفد الملحقين العسكريين من 31 دولة

الإثنين، 30 سبتمبر 2019 02:36 م

صور.. رئيس هيئة قناة السويس يتفقد الترسانات ومركز التدريب المهنى

الإثنين، 23 سبتمبر 2019 10:58 م

خلال زيارة وفد مبادرة "مصر تستطيع".. رئيس هيئة قناة السويس يشيد بأبطال مصر من الأولمبياد الخاص والمشاركين بمشروع ألف قائد أفريقى وأبناء الشهداء.. ويؤكد: القناة نموذج لقدرة مصر على التحدى والإنجاز.. صور

السبت، 07 سبتمبر 2019 02:00 م

رئيس هيئة قناة السويس الجديدة يستقبل أبطال الأولمبياد الخاص.. صور

السبت، 07 سبتمبر 2019 01:05 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

اتحاد الكرة: تأجيل قمة الزمالك والأهلى يهدد الدورى والمباراة فى موعدها

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

رئيس مجلس سوريا الديمقراطية لـ"اليوم السابع": مصر سند العرب وأردوغان يقسم بلادنا

كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

كيف تصدى القانون لجريمة نشر الشائعات إليكترونيا؟ المُشرع أباح حجب "المواقع والحسابات" المحرضة على الفوضى والمهددة للأمن القومى.. وراعى حماية الحياة الخاصة.. وهذه معايير التفتيش والضبط

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

فيديو معلوماتى.. تغيرات تحدث فى جلدك أثناء الحمل

النشرة المرورية .. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة و الجيزة

النشرة المرورية .. كثافات مرتفعة بمحاور القاهرة و الجيزة

قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

قرعة دوري الابطال .. تعرف على تصنيف الأهلى والزمالك

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 9 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

التأمين الصحى: الموظف المتزوج من سيدة غير عاملة يسدد اشتراكًا 4% من دخله

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

اليوم سحب قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

شابة تحصل على 60 ألف جنيه نفقة متعة بعد إثباتها خيانة وعنف زوجها المسن

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

خسارة رجال الطائرة أمام إيطاليا فى سادس مواجهات كأس العالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة