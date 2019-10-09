صور.. طلاب مدرسة يؤدون صلاة الظهر فى جماعة بأرض الطابور بالغربية

الغربية – عادل ضرة

أدى طلاب إحدى المدارس بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، صلاة الظهر فى جماعة فى أرض الطابور، لترسيخ حب الصلاة وطاعة الله بين الطلاب وتأدية الصلاة فى أوقاتها.

وقامت إدارة المدرسة بتجهيز فناء المدرسة وفرشه بـ"الحصير" وقام الطلاب بالوضوء، وقام أحد أئمة الأوقاف بإقامة الصلاة واصطف الطلاب والتلاميذ فى صفوف بجانب المدرسين خلف الإمام، وأدوا صلاة الظهر فى جماعة.

وعقب انتهاء الصلاة قام الإمام بالدعاء وردد الطلاب والمدرسون خلفه، الدعاء لمصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يحفظ الله مصر من كيد الكائدين.



التلاميذ يصلون الظهر



الصلاة بالمدرسة



الطلاب أثناء صلاة الظهر



الطلاب دعوا لمصر وجيشها بعد الصلاة



جانب من الصلاة