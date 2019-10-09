"سيد" ديلر إمبابة يعترف بتخصصه فى تجارة الترامادول ويكشف عن مخزن الأقراص

أرشد عاطل تم القبض عليه لاتهامه بحيازة 1700 قرص مخدر، عن مكان تخزين المواد المخدرة، حيث أكد لرجال المباحث، أنه حول مسكنه إلى مخزن لإخفاء بضاعته.

وأضاف المتهم أنه تخصص فى الاتجار بالأقراص المخدرة، وخاصة عقار الترامادول، لتحقيقه أرباحا طائلة من ترويجه على عملائه، مشيرا أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته، والبالغ 42 ألف جنيه، من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط " سيد. ح " 58 سنة عاطل، سابق اتهامه فى 5 قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة.

بإعداد كمين للمتهم، تم القبض عليه، وبحوزته 1700 قرص مخدر، ومبلغ 42 ألف جنيه، وبمواجهته اعترف أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.