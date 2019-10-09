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سيدة تطالب طليقها بدفع 20 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء لأطفالها عن 36 شهرا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 07:09 م
سيدة تطالب طليقها بدفع 20 ألف جنيه نفقة فرش وغطاء لأطفالها عن 36 شهرا محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقامت طبيبة دعوى نفقة فرش وغطاء، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها بإلزام طليقها بأداء أجر فرش وغطاء 20 ألفا، وذلك عن مدة 36 شهر، وذلك بعد امتناعه عن دفع النفقة اللازمة لشرائها، بعد نشوب خلافات زوجية ورفضه الإنفاق على أطفاله بعد صدور حكم تطليقه خلعا لصالحها.

وأضافت شيماء.ر.ال ، أثناء نظر جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "تحملت الحياة برفقة زوجى السابق طوال 6 سنوات، حفاظا على استقرار أطفالى وحالتهم النفسية، رغم تعرضى للعنف والضرب والإهانة والتعذيب على يديه، ووالدته التى تسببت فى تشويه سمعتى، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أطفاله ورعايتهم، بعد طلبي الانفصال .

وتابعت: "زاد فى تسليط عنفه وإساءته ضدى، بعد محاولتى توسيط بعض الأقارب والأصدقاء لحل الخلاف بيننا، وبدأ فى تهديدى، وملاحقتي بدعاوي النشوز والطاعة، واتهامي بسرقة منقولاتى، حتى يتنصل من مسئولية رد حقوقى الشرعية".

وأكدت: "توليت الإنفاق على أطفالى من أموال والدى، وعملى بوظيفتين، لأحاول كثيرا طلب مساعدته، بعد رفضه إرسال تلك النفقات دون فائدة، مما دفعنى للمطالبة بشكل قانوني، بحكم إنها واجبة عليه".

وأشارت إلى أن مطلقها ميسور الحال، وقد سلكت كافة الطرق الودية معه، ولم تجد حلا غير إقامة دعوى قضائية تلزمه بدفع المبالغ المطلوبة، حيث قدمت للمحكمة إيصالات سداد تلك المصروفات، وما يثبت امتناعه عن رعاية أطفالها كيدا بها، ومطالبتها أكثر من مرة بالموافقة على ردها، مقابل منحها المبالغ التى تنفقها عليهم.

 

 

 

 

 


محكمه الاسره

نفقات فرش وغطاء

عنف الازواج

حقوق المطلقات الشرعيه

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