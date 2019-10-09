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زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
زوج يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بعد ملاحقته بـ3 قضايا حبس باتهامات كيدية محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعى فيها إقدام زوجته على طرده من منزل الزوجية، وملاحقته بقضايا حبس أمام محكمة الأسرة، من نفقة وحبس وتبديد منقولات ومحاضر كيدية، أثرت عليه فى عمله، خلال مدة زواجه التى انتهت بعد 3 سنوات.

تفاصيل القضية، بتحرير الزوج "على.م.ه" موظف فى أواخر عقده الثالث، ببلاغ أمام قسم شرطة مصر الجديدة، أكد فيها وفق تقرير طبى تعرضه للضرب على يد أهل زوجته، وإصابته بجروح وكدمات استلزمت 21 يومًا للعلاج، بعد نشوب خلافات حاد نشب بينه وزوجته بسبب اعتراضه على سفرها المتكرر لقضاء عطلات برفقته صديقاتها وترك طفلتها البالغة من العمر عامين، وقيامه بالتعدى عليه باتهامات كيدية تمس رجولته وسمعته أمام أصدقائه.

وأكد الزوج أنه بالرغم من عمله بإحدى الوظائف بشركة خاصة وراتبه الكبير والحوافز، لا يستطيع تلبية طلبات زوجته التى لا تنتهي، وبالرغم من ذلك تكون مكافاته التعرض للإساءة المتكررة على يديها، لتتسبب فى خلافات بينى وأهلى والوقيعة بيننا، لتقوم زوجته بطلب الطلاق، وطرده من منزله، بعد رفضه الإهانة، ونفاذ صبره على العيش برفقتها.

وتابع: شقيت من أجل الوصول إلى المنصب الحالى الذى أشغله بوظيفتى، لتتسبب بأفعالها بالتأثير على سمعتى، وتدهور حالتى النفسية والصحية وأصاب بالضغط والسكر، ولكن القهر وظلم زوجتى جعلنى أفقد كل ما وصلت له، بسبب لسانها السليط الذى كان دائما ينال منى واتهامى بالتقصير .

وأكد الزوج: كثيرًا ما تعرض للبلطجية على يد أهل زوجتى، ملاحقتى لسرقة ما أتقاضاه من وظيفتي، ومحاوله إجبارى للتنازل عن شقتى وسيارتى، بخلاف صدور حكم بحبسى فى قضية تبديد منقولات مبنية على تحريات مغلوطة، و3 قضايا حبس كيدية، لتخلفى عن دفع نفقة طفلتى، بعد حصولها على حكم يلزمنى بدفع 12 ألف نفقة ألعاب.

 


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