رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارا بحظر "الشيت" ويقرر عقوبة المخالفين

سوهاج - محمود مقبول

أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج قرار رقم 1146 لشهر أكتوبر بحظر "الشيت" أو أى مطبوعات يتم وضعها داخل الكتب الدراسية بجميع الكليات، تهدف إلى زيادة المبيعات، وذلك بناء على موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الماضية .

وشدد رئيس الجامعة على أن كل من يخالف ذلك القرار سوف يتعرض للإحالة إلى مجلس التأديب، والحرمان من تدريس المادة، والوقف عن العمل.

يذكر أن مجلس العمداء بجامعة سوهاج برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة اجتمع فى بداية الشهر، وذلك لمناقشة استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/2019.

وشدد رئيس الجامعة على منع الشيت وبدائله والتى يتم وضعها داخل الكتب لإجبار الطلاب على شرائها، داعيًا مجلس الجامعة المقبل إلى إقرار المنع بدءًا من العام الدراسى الجديد.

كما ناقش المجلس إمكانية تداول يوم السبت كـ"إجازة" بين 4 كليات ذات الكثافة وهى (التربية، الآداب، التجارة، الحقوق)، وتبديل ذلك اليوم بيوم آخر وهو الخميس، على أن يتم منح كليتين منهما إجازة الخميس، والأخيرتين إجازة السبت، للتخفيف على المدرجات والفصول بالكليات المختلفة، وذلك بتوزيع الجدول على كافة أيام الأسبوع.

وأكد رئيس جامعة سوهاج أنه تم الاتفاق على ضرورة الالتزام بمواصفات الكتاب الجامعى وأسعاره، وانتظام المحاضرات منذ الأسبوع الأول من العام الدراسى.

وفى نهاية مناقشات المجلس تم منع الإجازات والانتدابات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى مستهل العام الدراسي، ومراجعة الأمور المتعلقة بالنقل والمواصلات من وإلى الجامعة الجديدة بـ"الكوامل".