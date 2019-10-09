رئيس الحكومة النمساوية المكلف يواصل مشاوراته للتوصل للائتلاف الحكومى الجديد

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واصل رئيس حزب الشعب المكلف، بتشكيل الحكومة النمساوية الجديدة سباستيان كورتس، اليوم الأربعاء، مشاوراته مع بقية الأحزاب للتوصل إلى أفضل شكل للائتلاف الحكومى المقبل فى البلاد.

وأشارت مصادر حزبية نمساوية، إلى أن كورتس التقى مع بيو مينل ريسينجر رئيس حزب نيوس، ومع فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر والمرشح الأكبر للدخول كشريك فى الائتلاف الحكومى الجديد.

ولفتت إلى أن مباحثات اليوم، تأتى استكمالا لمحادثات أمس و التى التقى فيها كورتس مع باميلا راندى فاجنر رئيس الحزب الاشتراكى ونوربرت هوفر رئيس حزب الحرية.

وذكرت المصادر، أن المحادثات تتم وفقا للترتيب فى قوة الأحزاب اعتمادا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التى جرت يوم 29 سبتمبر الماضي، لافتة إلى وجود ثلاثة خيارات لتحالف حزب الشعب مع كل من من أحزاب الاشتراكى أو الحرية أو الخضر حتى يحصل على الأغلبية فى البرلمان.

وكانت الانتخابات البرلمانية المبكرة فى 29 سبتمبر الماضى، قد أسفرت عن فوز حزب الشعب بنحو 37 %، من أصوات الناخبين فيما حل الحزب الاشتراكى فى المرتبة الثانية بفارق كبير، حيث حصد 21 % فقط من الأصوات فيما حصل حزب الحرية على 16 %.