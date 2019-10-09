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رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 02:31 م
رئيس البرلمان يحذر النواب من المتربصين بجلسة بيان الحكومة حول "سد النهضة" الدكتور على عبد العال
كتبت نورا فخرى

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طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، بالالتزام خلال أعمال الجلسة العامة التى يستمع فيها إلي بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، حول المفاوضات بشـأن سد النهضة، وعدم ترك مساحة للمتربصين بالدولة المصرية بأخذ أي لقطة من سياقها وتصديرها بشكل سلبي، متابعاً: "هذه الجلسة مسلط عليها الضوء من كافة وسائل الإعلام، والمتربصون ينتظرون أي خطأ، لتصويرها بشكل سلبي، ويقتطعوا أي مشهد ويركبوا عليه أمورا أخرى".

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، موجهاً حديثة للنواب : "لا تصدروا صورة سلبية للخارج، هذه القضية ليس فيها أغلبية أو معارضة، فهي قضية وطنية قومية، انتبهوا إلى أقولكم، فأنتم مسئولون أمام الشعب".

واضاف عبد العال : "تعودنا أن أى معركة ونية عمرها ما تتخطى الخط القومي الوطني".

جدير بالذكر، أن الجلسة العامة المنعقدة اليوم يشارك فيها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية سامح شكري، والدكتور محمد عبد العاطي، لإلقاء بيان هام حول مفاوضات سد النهضة.

 


مجلس النواب

الحكومة

اثيوبيا

سد النهضة

اليوم السابع بلس

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