رئيس البرلمان: مصر لم تكن يوما طامعة فى حقوق الغير

نور على

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مصر بقدر ما تحرص على حماية مصالحها الحيوية، وأمنها القومى، وحقوقها الثابتة بحكم التاريخ، والعهود والمواثيق الدولية، بقدر ما تؤكد أنها لن تسمح بأن تتضرر حقوقها في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية حياة أو موت.

وأشار خلال الجلسىة العامة اليوم لمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية المصرية أكدت أن مصر دائما وأبدا ما تتعامل مع أشقائها فى القارة الأفريقية بقلب مفتوح، وعقل واع مستنير، وتقدير للمسئولية مفعم بالنية الصادقة، مشيرا إلى أن مصر لم تكن يوما طامعة في حقوق الغير، أو معتدية أو محرضة ضد الآخرين، بل كانت داعمة ومساندة ومضحية من أجل أشقائها الأفارقة، وهى مستعدة أن تتحمل إلى أبعد الحدود مسئولياتها التاريخية تجاه قارتنا الأفريقية.