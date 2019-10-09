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حزب الشعوب الديمقراطى التركى يدين العملية العسكرية في سوريا

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 08:48 م
حزب الشعوب الديمقراطى التركى يدين العملية العسكرية في سوريا العدوان التركى على سوريا
أ ش أ

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أدان حزب الشعوب الديمقراطي المعارض في تركيا، اليوم الأربعاء، العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.
 
وذكر الحزب، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "ندين بحزم هذا الهجوم الذي يستهدف الشعب الكردي والديمقراطية في تركيا"، مضيفا أن هذا الهجوم الذي شنته السلطات من أجل مستقبلها السياسي، يعتبر كذلك اعتداء على الشعوب التي تقطن المناطق الحدودية، وخاصة الإيزيديين والتركمان والأرمن والآشوريين والعرب.
 
واعتبر الحزب المعارض أن هذا العدوان ليس موجها ضد حزب أو بنية سياسية معينة، كما تدعي السلطات، وإنما ضد الشعب الكردي والمنجزات الديمقراطية التي حققها مع شعوب المنطقة.
 
وأوضح الحزب أن هذا الهجوم الذي يستهدف جميع القيم الديمقراطية والإنسانية، يعتبر محاولة لفتح الطريق أمام انتعاش تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي شن حربا على مختلف الديانات في الشرق الأوسط.
 
ودعت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في وقت سابق اليوم، الولايات المتحدة والتحالف الدولي إلى إنشاء منطقة حظر طيران شمال شرق الأراضي السورية؛ لوقف الهجمات التركية، وذلك بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدء الهجوم على الأراضي السورية.

حزب الشعوب الديمقراطي

تركيا

الإيزيديين

التركمان

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