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حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 9/10/2019 فى مصر والدول العربية طقس
كتب محمود راغب

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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء ، ففى مصر،  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا.
 
 حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الغربية والقاهرة وجنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود 3-5 درجات مئوية.
ويكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق، بينما يبقى حاراً في مناطق الاغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية.
وتكون الأجواء مشمسة عُموماً مع ظهور بعض السحب العالية.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي خليج العقبة:
- الرياح: شمالية معتدلة السرعة.
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم).
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
 
ليلاً
 
يسود طقس معتدل بوجه عام.
وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
 
الطقس فى فلسطين 
 
لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة في مختلف المناطق نهاراً خصوصاً في المناطق المنخفضة ، ومع ساعات المساء والليل تصبح الأجواء معتدلة نسبياً بوجه عام خصوصاً في الجبال ، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول لاحقاً في ساعات الليل المتأخر الى شمالية شرقية.
 
 

الطقس

حالة الطقس

الارصاد

درجات الحرارة

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