تعرفى على كيفية إثبات دخل الزوج فى قضايا النفقة × 5 طرق

كتب J علاء رضوان

عادة ما تواجه الزوجة حزمة من المشكلات حول كيفية إثبات دخل الزوج عندما تقرر إقامة أو رفع قضايا نفقة، سواء لها أو لأبنائها، وهناك العديد من الطرق التى حددها القانون عن كيفية إثبات دخل الزوج فى قضايا النفقة.

من جانبها، تقول الخبير القانونى والمحامية المتخصصة فى الشأن الأسرى، يارا أحمد سعد، فى تصريح لـ"اليوم السابع" - أن هناك 5 طرق تعتبر بمثابة كلمة السر للحصول على كيفية إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة كالتالى:

1-فى حالة إذا كان الزوج يعمل فى مكان ثابت أو جهة عمل معروفة تأتى بشهادة بمفردات المرتب وفى تلك الحالة تطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب.

2- فى حالة إذا كان الزوج يعمل أعمال حرة وليس له أى دخل ثابت – على سبيل المثال – يكون صاحب محل أو مصنع أو شركة وخلافه، تقوم الزوجة بالتحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله.

3-من الممكن أن تطلب الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دخل الزوج بشهادة الشهود.

4-كما أنه من الممكن أن تقدم الزوجة للمحكمة أي أوراق تثبت أملاك الزوج – على سبيل المثال – عقود شراء شقة أو أراضي أو عقارات أو سيارة أو شركة وغيرها .

5-أما في حالة إذا كان الزوج يعمل خارج مصر فمن الممكن صورة من عقد عمله إذا كانت في حوزة الزوجة أو بإمكانها الحصول عليها، أو الحصول عليها من مكتب العمل أو طلب التحري عنه بالطرق الدبلوماسية أو بشهادة الشهود.

يشار إلى أنه عقب إثبات عملية دخل الزوج تقضى المحكمة للزوجة والأبناء بنفقة بأنواعها بما يتناسب مع دخل الزوج.