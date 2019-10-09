تعاون بين جامعة القناة والجامعات الإندونيسية فى التبادل الطلابى والنشر العلمى

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

استقبل الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس اليوم رئيس جامعة غاجامادا ورئيس جامعة المحمدية الاندونيسية، والزيارة بهدف تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعات الثلاث فى العديد من المجالات.

وأكد الدكتور طارق راشد رئيس الجامعة أن هذا التعاون يؤكد على علاقات التفاهم المشترك بين الشعبين المصرى والاندونيسي، وانه تم بحث مزيد من التعاون فى مجالات التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس والنشر العلمى المشترك وكذلك العمل على تنشيط التبادل الطلابى فى كافة التخصصات وتبادل الخبرات بين الجامعتين.

حضر اللقاء الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورعادل السعدنى عميد كلية الآداب والدكتور حسن يوسف المشرف على معهد الدراسات الافروآسيوى والدكتور أحمد عوين وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى فراج وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن الجانب الإندونيسي حضر الدكتور سعيد الصفا المستشار التربوى الإندونيسي السابق والدكتور عثمان شهاب المستشار الثقافى بسفارة إندونيسيا بالقاهرة وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة غاحامادا وعدد من عمداء كليات التربية والآداب بغاجامادا.