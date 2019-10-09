ترامب: أمريكا نقلت عددا من مقاتلى داعش إلى خارج سوريا

رويترز

اعلن الرئيس الامريكى دونالد ترامب ان أمريكا نقلت عددا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الأشد خطورة إلى خارج سوريا ، وانه سيمحو اقتصاد تركيا إذا قضت على الأكراد.

كما ابدى ترامب موافقته على فرض الكونجرس عقوبات على تركيا.