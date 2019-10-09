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تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:38 م
تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات
المنوفية - محمود شاكر

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نظمت الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، برنامج تدريبى بقاعة المؤتمرات بمستشفى الباجور النموذجى، عن أحدث بروتوكولات التعامل مع الجلطات، والتقنيات الحديثة لوحدات السكتة الدماغية، تحت رعاية الدكتور أحمد محى القاصد مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، والدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

 

واستهدف البرنامج التدريبى أطباء المنوفية المختصين بالتعامل مع حالات السكتة الدماغية والجلطات، وتم توضيح أهمية التقنيات الحديثة بالوحدات الخاصة للسكتة الدماغية فى سرعة التشخيص والتعامل السريع لإنقاذ حياة المرضى .

 

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مصطفى مدير التطوير المؤسسى بالإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة ، والدكتورة ميرفت أمين مدير المكتب الفنى، والدكتورة أية نعمان مدير الطوارئ، والدكتورة شيماء ربيع مدير الإمداد الدوائى والطبى بالإدارة، والدكتور عبد الله أبو طالب مسئول منظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد سمير مدير الطوارئ بمديرية الصحة بالمنوفية، والدكتورة الشيماء شفيق نائب مدير الطوارئ بالمديرية، والدكتورة إيناس الدجوى مسئول التدريب بإدارة الطب العلاجى بالمديرية، والدكتور إسلام سليم مدير مستشفى الباجور.

 

ويأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول تحسين الخدمة الصحية، وفى ضوء الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الرعاية الطبية فى خطط الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطن .

 

تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات (1)
تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات 

 

تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات (2)
تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات 

 

تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات (3)
تدريب أطباء المنوفية على برنامج تطوير وحدات الرعاية الحرجة والتعامل مع الجلطات 

 


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وحدات الرعاية الحرجة

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المنوفيه

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