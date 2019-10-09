تحصين 465 ألف رأس ماشية خلال 9 أشهر فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم خلال 9 أشهر ماضية تحصين 170 ألف رأس ماشية من الأبقار من اجمالي مستهدف 220 الف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي،وتحصين 70 الف رأس ماشية من الأغنام ضد مرض الجدري،وتحصين 225 الف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية ( أبقار وجاموس باجمالى 465 رأس ماشية .

ووجه المحافظ بأهمية تحقيق المستهدف من خطة التحصينات البيطرية في التوقيتات المحددة ،والذي ينفذها قطاع الطب البيطري ضمن إستراتيجية قومية تنفذها الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعظيم الإنتاجية والنهوض بالقطاع،وذلك من خلال توفير التحصينات اللازمة والدفع بجهود البحث العلمي في مجالات زيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثي ، بهدف تنمية تلك الثروات مايساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن الذي يعل في المجال وتخفيض أسعار اللحوم كسلعة أساسية.

وشدد محافظ بني سويف على أهمية تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية وتوفير خطوط ساخنة لمساعدة المواطنين في الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية، مع اعداد برنامج ميداني يضم المختصين للمرور على كافة الوحدات البيطرية لمتابعة مستوى الخدمات بها ،وتنظيم ندوات توعوية تستهدف تثقيف المربين وإرشادهم للتعامل المناسب مع ظهور أمراض بالماشية والتغذية السليمة لكفاءة انتاجية أفضل.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير الطب البيطري، الذي تضمن الموقف التنفيذي لبرامج التحصينات والقوافل البيطرية،حيث يجري تنفيذ خطة متكاملة لعمل التحصينات اللازمة للماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وجدري الأغنام والجلد العقدي والتسمم الدموي للماشية وأنفلونزا الطيور والسل والبروسيلا،ويتم تعويض الحالات الإيجابية لمساعدة المواطنين،حيث يتم صرف 6 آلاف جيه لكل حالة مصابة بمرض البروسيلا .

نفذت " الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف اليوم الأربعاء حملة اشغالات مكبرة أسفرت عن إزالة ورفع 172 حالة إشغال متنوعة من شوارع:عبد السلام عارف،سليمان متولى،ترعة البوصة .

وشملت حملة الاشغالات إزالة : 14 تندة،56 أرصفة مخالفة، 40 باعة جائلين، 14 لافتة عشوائية ومخالفة، 38 بانرات ثابتة بدون ترخيص، 10 كراسي،وذلك باستخدام معدات وسيارات الوحدة المحلية وسيارة الكهرباء ووسط تأمين الجهات الأمنية.

كما تمكنت الحملة من التحفظ على "خلاط أسمنت"بشارع سعيد زكي المتفرع من شارع ترعة البوصة بمدينة بني سويف أثناء قيام أحد المواطنين بصب دور ثالث بدون ترخيص ،حيث تم التحفظ على الخلاطة ومواد البناء من شكاير أسمنت وكميات من الزلط السن والحديد المستخدمة في أعمال الصب،وتم تحرير محضر بالواقعة لإحالته لجهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية والفنية ضد المخالفين طبقا لما ينظمه قانون البناء الموحد.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بنى سويف الحملة المكبرة لرفع الإشغالات والتعديات برئاسة هاني الجويلي،وفي حضور اللواء حمدي فرج مساعد مدير الأمن، العقيد طارق عويس وكيل فرق البحث ببني سويف،المقدم حاتم الديب مدير شرطة المرافق، مدحت رمضان ووليد كامل نائبي رئيس المدينة،ومسؤولى الإشغالات والنظافة والتنظيم والحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية.