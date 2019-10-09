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تحرير 1829 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على أسواق البحيرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:22 م
تحرير 1829 محضرا تموينيا خلال حملات مكبرة على أسواق البحيرة حمله تموينيه - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية المعروضة ومكافحة الغش الغذائى.

 

كما وجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم لتحسين مستوى معيشة الأفراد.

 

وشدد محافظ البحيرة علي ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية واستمرار الجهود الرقابية على الأسواق والمخابز والمستودعات للتأكد من الانضباط والالتزام بالاشتراطات المحددة ورصد كافة المخالفات حال وقوعها .

 

وفى هذا السياق أسفرت الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية عن تحرير 1829 محضرا منها  1158 محضرا للمخابز و 646 محضرا للمحال التجارية ومحلات الجزارة وكذلك تحرير 25 محضرا  للمواد البترولية .

 

كما أسفرت الحملات التموينية عن ضبط 105 شكائر سماد وضبط طن من مواد مستحضرات تجميل وكذلك إعدام 17 طن أسماك غير صالحة .

 

 


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تموين البحيرة

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