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تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:44 م
تجديد حبس 3 متهمين بغسل 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة أموال - أرشيفية
كتبت ـ أمنية الموجى

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جددت محكمة الجنح، حبس 3 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات.

كشفت التحريات الأمنية التى أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، بأن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتابعت التحريات أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.


حبس 3 متهمين

غسيل 15 مليون

نيابة الشئون المالية

تجارة المخدرات

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