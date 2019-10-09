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بورتو هليوبوليس اول كمباوند سكني متكامل من عامر جروب في قلب مصر الجديدة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:27 م
بورتو هليوبوليس اول كمباوند سكني متكامل من عامر جروب في قلب مصر الجديدة بورتو هليوبوليس

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أطلقت عامر جروب احدث مشروعاتها في أهم وأرقى مناطق مصر الجديدة والذي يطل مباشرة على شارع الثورة تحت اسم "بورتو هليوبوليس" والذي يتمتع بفكر جديد و متميز في روعة التصميمات بما يتماشي مع طبيعة المنطقة خاصة وأنه يقع في قلب مصر الجديدة بموقع استراتيجي متميز وسط القاهرة الكبرى الجديدة على بعد  دقائق من مدينه نصر ومطار القاهرة  الدولي والقاهرة  الجديدة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الشركة على مدار السنوات الماضية في بناء المنتجعات السياحيه والسكنية في القاهرة وخارجها.

 

 ويتميز موقع المشروع بعبقرية المكان والذي يجعل قاطنيه في اقرب نقاط المواقع الإستراتيجية  ويعتبر أول كومباوند سكني متميز في قلب مصر الجديدة" وهو مشروع متكامل على مساحة ارض 27 الف متر ويجمع بين المساحات السكنية الرائعة والتجارية والإدارية والصحية وخدمات فندقية مما يجعل يجعل المشروع متكامل الخدمات وفي نفس الوقت يتمتع بالخصوصية المطلقة .

كما يتميز المشروع باطلاله مباشرة على شارع الثورة أو اطلالة داخلية على  منطقة “Galleria” التي يتميز بها المشروع حيث المطاعم و الكافيهات الفخمة.

 

ومشروع بورتو هليوبوليس يعتبر نقله حضاريه جديده في مجال الاستثمار العقاري في منطقه مصر الجديدة حيث يتضمن  منتجع صحي ومول تجاري وكافيهات وممشي فضلا عن وجود حمامات سباحه وجيم و ايضاُ ملاعب سكواش وتنس.

 

وقد راعت الشركة في تصميماتها توفير اكبر قدر من الفخامة والرفاهية لعملاء عامر جروب حتى يتسنى لهم الحصول على خدمة ممتازة  ليكون المشروع  نقلة مميزة تلبي كافة الإحتياجات للتطور الطبيعي لمشروعات عامر جروب .

 

نبذة عن عامر جروب:
 

يذكر أن شركة عامر جروب واحدة  من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الاوسط ، حيث انها تقوم بتقديم مشروعات متعددة الاستخدامات، تجعلها مقصداً عائلياً تقدم نمطا جديدا  وأسلوب حياة حفز الجميع للإستثمار في هذا طوال 25 عاما مضت نجحت خلالها في تقديم مجتمعات جديدة لعملائها، من خلال تجسيد أحلامهم وتحديدها بشكل دقيق، وتقديم قيمة مضافة من خلال المشروعات والشركات التي تمتلكها وتديرها وتسوقها حيث نمنح عملاؤها أرقى مستويات الفخامة للمنتجعات السياحية  والسكنية ، من خلال باقة متكاملة من أفضل الخدمات ومستوى عالمي للخدمة .

 

 

 


بورتو هليوبوليس

كمباوند

مصر الجديدة

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