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برلمانيون إسبان: العدوان التركى لشمال سوريا ينتهك القانون الدولى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:25 م
برلمانيون إسبان: العدوان التركى لشمال سوريا ينتهك القانون الدولى القصف التركى
كتبت فاطمة شوقى

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بعث برلمانيون إسبان رسالة لمرشح منصب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، لمطالبة الحكومة الإسبانية بإدانة الهجوم "الخطير" الذى شنته القوات التركية لغزو مناطق الحكم الذاتى الكردى فى شمال شرق سوريا" حسبما قالت وكالة "اوروبا بريس".

وأكد البرلمانيون فى رسالتهم  أن "الغزو التركى لشمال سوريا ينتهك القانون الدولى، وما يهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هو زيادة النفوذ التركى فى المنطقة".

وقال النائب أنطون جوميز رينو،إن "اهتمام الرئيس أردوغان الحقيقى ليس تحرير منطقة الإرهابيين المشتبه بهم، ولكن لزيادة النفوذ التركى فى المنطقة".

وطالب رينو بوريل بتفعيل جميع الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة لوقف العدوان، ووضع حد للصراع المطول فى سوريا".

ووصف بوريل، قرار إدارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب بالسماح، بتدخل تركى عسكرى فى شمال شرقى سوريا بـ"الخطير".

وحذر بوريل، من مخاطر دخول العالم فى مرحلة عدم استقرار سياسى، وذلك خلال حديثه فى جلسة استماع أمام البرلمان الأوروبى فى إطار الإجراءات اللازمة، لتثبت تعيينه فى منصبه، كممثل أعلى للدبلوماسية الأوروبية، للفترة ما 2019-2024.

ورغم تحذيرات ترامب للجانب التركى، إلا أن بوريل، اتهم الرئيس الأمريكى بـ"منح ضوء أخضر" للجيش التركى لدخول الشمال السورى، وقال: "يجب على الاتحاد الأوروبى فرض نفسه بقوة، والقول بوضوح أنه لن يتم حل المشاكل القائمة بمبادرة عسكرية تركية فى شمال سوريا"، مضيفا: "رأينا هذا الصباح ما حدث والوضع خطير للغاية، والولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للتدخل التركى الذى يشكل تهديدا لسلامة البلاد، وعلى أوروبا أن تواجه هذه المشكلة بجدية".

 

 

 

 

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