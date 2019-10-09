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برلمانى يفوز بتشريعية تونس يرد على اتهامات بالتهريب: "بسبب الظروف والفقر"

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:29 م
برلمانى يفوز بتشريعية تونس يرد على اتهامات بالتهريب: "بسبب الظروف والفقر" انتخابات تونس
كتبت - هناء أبو العز

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نفى محمد صالح اللطيفى النائب المنتخب فى التشريعية التونسية، ما أوردته تقارير إعلامية حول امتلاكه "امبراطورية تهريب" إلى جانب صدور أحكام بالسجن فى حقه قبل أن يعترف أحد المقربين منه أنه المذنب، وفق المقال.

 

وأوضح النائب، فى تصريحات لإذاعة "شمس أف أم" اليوم، التونسية، أنه بحكم الظروف والفقر وإقامته على الحدود عمل فى شبابه فى مجال التهريب حتى وصل إلى سن 23.

 

وأكد أنه حاليا يعمل فى مجال الفلاحة ويملك شركات ومشاريع عديدة، مشيرا إلى أنه ابتعد عن جهة القصرين منذ 9 سنوات ويقيم بالعاصمة، مضيفًا أن هنالك مهرب آخر فى جهة القصرين يحمل نفس اسمه وصدرت فى حقه فعلا أحكاما بالسجن.

 


تونس

انتخابات تونس

انتخابات تشريعية

تهريب

برلمانى تونسى

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