انقطاع التيار الكهربائى عن كابول جراء انفجار بالقرب من لوحة الكهرباء الرئيسية

كابول (أ ش أ)

انقطع التيار الكهربائي عن العاصمة الأفغانية (كابول) جراء قيام مسلحين بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من برج رئيسي لنقل الطاقة الكهربائية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء .

وذكر بيان صادر عن شركة الكهرباء الحكومية الأفغانية، أوردته وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية، أن المسلحين قاموا بتدمير ممر (سالانج) عن طريق تفجير قنبلة، ما ألحق أضرارا بالكهرباء، وقطع خط نقل جهد 220 كيلو فولت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة (كابول) والمحافظات الأخرى، ولهذا يقوم طاقم العمل الفني في الشركة في إعادة بناء الأجزاء التالفة .

ولم يعلن أي فرد أو جماعة ومن ضمنها حركة (طالبان) مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.