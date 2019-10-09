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اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:00 ص
اليوم.. تفعيل أكبر بوابة توظيف لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيجرى تفعيل أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف عربيًا، اليوم الأربعاء، لاستقبال بيانات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، والتى تستهدف التعاقد مع 120 ألف معلم على الرابط التالى:"

www.egmoe.org

وتعتبر بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين ـ إداريين – عمال)، وسيتم إتاحتها للمدارس الخاصة والدولية للاستعانة بهم عند طرح إعلانات للتعيين؛ للتحقق والتأكد من الجودة، كما تم إتاحة خدمة التطوع لمن يرغب فى المشاركة فى العمل التربوى وسيكون وفق شروط الوزارة والتوظيف الأمثل للموارد، لافتًا إلى أن البوابة يوجد بها ذكاء اصطناعى يقيس مهارات المعلمين ويحدد المعلم الكفء عن طريق المهارات لتحويلها إلى مكافآت مادية.


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