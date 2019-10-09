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بعد إطلاق كوريا الشمالية سلسلة صواريخ جديدة..

اليابان تجرى تدريبات لاعتراض الصواريخ فى طوكيو لأول مرة منذ 6 سنوات

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 12:38 م
اليابان تجرى تدريبات لاعتراض الصواريخ فى طوكيو لأول مرة منذ 6 سنوات الجيش اليابانى ـ صورة أرشيفية
طوكيو (أ ش أ)

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أجرت قوة الدفاع الذاتى الجوية اليابانية تدريبات عسكرية لاعتراض الصواريخ فى متنزه بالعاصمة طوكيو اليوم الأربعاء، وهى المرة الأولى منذ 6 سنوات التى تجرى فيها مثل هذه التدريبات فى مكان عام، وذلك عقب سلسلة من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية فى الآونة الأخيرة.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن التدريب العسكرى اشتمل على وحدة من نظام دفاع جوى متطور /باتريوت 3/ المصمم لإسقاط الصواريخ القريبة التى تتهرب من الصواريخ الاعتراضية المنطلقة من المدمرات البحرية المجهزة بصواريخ أيجيس.

ويتراوح مدى نظام باتريوت 3 متطور القدرات، الذي يتميز بمنصات إطلاق محمولة على شاحنات، عشرات الكيلومترات.

ومنذ شهر مايو الماضى، أطلقت كوريا الشمالية صواريخ باليستية ومقذوفات أخرى 11 مرة، بما في ذلك ما وصفته بيونج يانج بنوع جديد من الصواريخ الباليستية التى أطلقتها من غواصة والتى يُعتقد بأنها سقطت فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان قبالة محافظة شيمان الغربية الأسبوع الماضي.

وقال تاكاسوكى مايدا، الذى قاد المناورة، "من خلال إظهار قدرتنا على الاستجابة السريعة للصواريخ الباليستية، اعتقد أننا نستطيع أن نجعل الناس يشعرون بالأمان".

وأشرف وزير الدفاع الياباني تارو كونو وحاكمة طوكيو يوريكو كويكى على هذه التدريبات.

وفى أكتوبر 2013، أجرت وزارة الدفاع اليابانية مناورة ليلية لتحميل وإعداد صواريخ اعتراضية نظام باتريوت متقدم القدرات 3 في حديقة بمحافظة أوساكا.

 


اليابان

كوريا الشماليه

طوكيو

تدريبات لاعتراض الصواريخ

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