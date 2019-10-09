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النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين فى مشاجرة بين عائلتين فى الجيزة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:08 م
النيابة تستعلم عن الحالة الصحية للمصابين فى مشاجرة بين عائلتين فى الجيزة مشاجرة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعملت النيابة العامة فى جنوب الجيزة عن الحالة الصحية لـ9 أشخاص أصيبوا فى مشاجرة بين عائلتين بالجيزة، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين، وطلبت تقرير طبي وافً عن حالة كل منهم.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على الأسلحة المضبوطةبحوزة المتهمين وعرضها على المعمل الجنائي لفحصها.

وأصدرت النيابة قرارا بحجز عدد من المتهمين فى الواقعة 24 ساعة على ذمة التحقيقات التى تجريها.

تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب.

وانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونه الرائد هشام فتحي إلى محل الواقعة، وتبين أن المشاجرة نشبت بين أفراد عائلتين، تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


مشاجرة

المنيب

خلافات الجيرة

أسلحة نارية

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