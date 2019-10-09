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المتهمون بخطف شخص بالوايلى: أنشأ مصنعا بأسمائنا وكبدنا ضرائب كبيرة

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 04:00 ص
المتهمون بخطف شخص بالوايلى: أنشأ مصنعا بأسمائنا وكبدنا ضرائب كبيرة ارشيفية
كتب سليم على

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اعترف عامل ومبيض ومحارة، أمام نيابة الوايلى الجزئية، أنهم قاموا بخطف شخص بسبب أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة، واستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسمهما، مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا من "صباح. ع"، 42 سنة، ربة منزل يفيد بتلقيها اتصالا هاتفيا من "م. م"، 55 سنة، عامل، وأبلغها بقيامه باختطاف واحتجاز زوجها "أحمد. ف"، 58 سنة، ومقيم بذات العنوان، وطلب منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل بنفق الزعفران دائرة القسم.

 وبإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع "ص٠ ى”، 55 سنة، مبيض محارة، وقرر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجنى عليه، إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة / قليوبية، واستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسمهما، مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما، وتم بإرشاد المتهم، ضبط المتهم الثانى بمكان احتجاز المجنى علية بمنطقة الزعفران دائرة القسم، والذى بمواجهته ايد ما جاء باقوال المتهم الأول، وبمناقشة المجنى علية ايد ما جاء باقوال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.

 


مباحث القاهرة

اختطاف شخص

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الوايلى

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خطف

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