اللجنة الوطنية لمكافحة العمى بالسعودية تحتفى باليوم العالمى للبصر 2019.. غدا

وكالات

أوضح الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة العمى "لمع " بالمملكة العربية السعودية، أن الحرص على تفعيل اليوم العالمي للبصر يأتي بهدف تنمية الوعي الصحي لدى المجتمع ونشر ثقافة الفحص الدّوري للعين ومتابعة علاج أمراض العيون وذلك للعمل على الحد من الإعاقة البصرية بإذن الله, مشيراً إلى أنه وبحسب الدراسات الحديثة في المملكة العربية السعودية، فإنّ معدّل الإعاقة البصرية يصل إلى 3.9% لدى من تزيد أعمارهم عن الخمسين عامًا، في حين تصل نسبة ضعف البصر الشديد بينهم إلى 2.6% والمتوسط إلى 14.9%.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، قال في تصريح بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للبصر الذي يصادف، غداً، الخميس، "آخر الإحصائيات المذكورة في الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية بتاريخ 8 أكتوبر 2019 توضح أن نحو 2.2 مليار شخص في العالم يعانون من ضعف الرؤية ومنهم 1 مليار شخص يعانون من ضعف الرؤية الممكن تفاديه أو علاجه ومن الأسباب الرئيسة لضعف الرؤية على الصعيد العالمى هى العيوب الانكسارية غير المصححة والساد ويضاف إلى ذلك اعتلال الشبكية السكرى والجلوكوما والتنكس البقعى لدى كبار السن.