القبض على نجار هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات فى الشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن ضباط مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على نجار هارب من دفع 3 ملايين جنيه غرامات بالشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشرابية، من ضبط "محمد . س"، 50 سنة، نجار، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3994/7014 لسنة 2013م الشرابية "مباني" والمقضى فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت 3 ملايين و175 ألف جنيه، وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر به، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.