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العاملين بمستشفيات بلجيكا ينظمون إضرابا كل ثلاثاء للإحتجاج على ظروف عملهم

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 03:04 م
العاملين بمستشفيات بلجيكا ينظمون إضرابا كل ثلاثاء للإحتجاج على ظروف عملهم ممرضات - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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أعلن المئات من العاملين فى مجال الخدمات الصحية والاجتماعية فى المستشفيات البلجيكية عن اضرابهم عن العمل يوم الثلاثاء من كل اسبوع حتى يوم 7 نوفمبر المقبل، وذلك للمطالبة باستجابة الحكومة لطلباتهم، والتى تتلخص فى تحسين أحوالهم الاجتماعية وزيادة رواتبهم وتحسين ظروف العمل وقلة الموظفين.

ووفقا لصحيفة "7 سور 7" البلجيكية، ويهدف الإجراء، المدعوم من اتحادات العاملين والموظفين العموميين، إلى التنديد بالحكومة لفشلها فى إدراج مطالبهم فى إتفاقية التحالف االحكومى.

وجاءت تلك الإجراءات بعد أشهر من المظاهرات وأعمال الاحتجاجات فى المستشفيات العامة، حيث يقوم الموظفون بدعوة المسئولين لتحسين رواتبهم وتوظيف موظفين إضافيين.

وتسعى الحركة أيضا إلى المطالبة بتمويل أفضل لخدمات الصحة العامة من السلطات الفيدرالية، والتى جاءت بعد أن هزت المستشفيات العامة فى كل من بروكسل ووالونيا بأسابيع من مظاهرات الموظفين، والتى شجب خلالها المتظاهرين عدم القدرة على تحمل عبء العمل".


بلجيكا

اضراب فى بلجيكا

اضراب عمال المستشفيات فى بلجيكا

اخبار العالم

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