الصين مستعدة لإبرام تفاق تجارى جزئى رغم إدراج شركات على قائمة سوداء

رويترز

ذكرت بلومبرج اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول على دراية مباشرة بمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة إن الصين ما زالت مستعدة لإبرام اتفاق تجارى جزئى مع الولايات المتحدة، على الرغم من إدراج شركات تكنولوجيا صينية على قائمة سوداء فى الآونة الأخيرة.

ووسعت الحكومة الأمريكية قائمة سوداء للتجارة لتضم عددا من أكبر شركات الذكاء الصناعى الصينية الناشئة لمعاقبة بكين على معاملة أقليات مسلمة مما أدى إلى تصاعد التوترات قبل محادثات تجارية رفيعة المستوى فى واشنطن تبدأ غدا الخميس.

وأفادت بلومبرج أن المفاوضين الذين يتوجهون إلى واشنطن للمشاركة فى المحادثات غير متفائلين بشأن التوصل لاتفاق واسع ينهى الحرب التجارية بين البلدين.