السجن 5 سنوات لسائق و3 لآخر بتهمة سرقة شاب بالإكراه فى مدينة نصر

كتب ـ أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة كل من المتهم "محمود أ" بالسجن 5 سنوات، والمتهم "جرجس م" بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة شاب بالإكراه فى مدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، بسكرتارية خالد عبد المنعم، ووليد عبد الجواد.

وأسندت النيابة للمتهمين "محمود أ، جرجس م" "سائقى توك توك"، تهمة سرقة المجنى عليه "مبارك عبد الله" بالإكراه بمنطقة مدينة نصر، بأن قام الأول بتهديده مستخدماً سلاح أبيض، فيما قام الثانى بتكبيله، وتمكنا بتلك الطريقة من السيطرة على المجنى عليه، وسرقة حقيبته، وفر هاربين مما أصاب المجنى عليه بعدة جروح الواردة بتقرير الطب الشرعى.