الخارجية السورية: النوايا العدوانية التركية انتهاكا فاضحا للقانون الدولى

دمشق (أ ش أ)

أدانت سوريا، بأشد العبارات، النوايا العدوانية للنظام التركى والحشود العسكرية على الحدود السورية، مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولى ومجددة تصميمها على التصدى للعدوان التركى بكافة الوسائل المشروعة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمى بوزارة الخارجية والمغتربين القول: "إن الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات التصريحات الهوجاء والنوايا العدوانية للنظام التركى والحشود العسكرية على الحدود السورية والتي تشكل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد جميعها على احترام وحدة وسلامة وسيادة سوريا".

وأضاف المصدر أن السلوك العدواني لنظام أردوغان يُظهر بجلاء الأطماع التوسعية التركية فى الأراضى السورية ولا يمكن تبريره تحت أى ذريعة، وما يدعيه النظام التركى بخصوص أمن الحدود يكذبه إنكار هذا النظام وتجاهله لاتفاق (أضنة) الذى يمكن في حال احترام والتزام حكومة أردوغان به من تحقيق هذا الشىء.

وشدد المصدر على أن سوريا إذ تعيد التأكيد على حرمة وسيادة وسلامة أراضيها فإنها تجدد التصميم والإرادة على التصدى للعدوان التركي بكافة الوسائل المشروعة، لافتا إلى أن سوريا تذكر أنه في حال أصر نظام أردوغان على الشروع بعدوانه فإنه يضع نفسه بمصاف المجموعات الإرهابية والعصابات المسلحة ويفقده بشكل قاطع موقع الضامن في عملية أستانا ويوجه ضربة قاصمة للعملية السياسية برمتها.