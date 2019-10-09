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الجارديان: 2 مليون أوروبى تقدموا بطلب للبقاء فى المملكة المتحدة بعد الخروج

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:25 م
الجارديان: 2 مليون أوروبى تقدموا بطلب للبقاء فى المملكة المتحدة بعد الخروج بريطانيا وعلم الاتحاد الأوروبى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مليونى شخص تقدموا بطلب للبقاء فى المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بموجب خطة التسوية الحكومية للاتحاد الأوروبى، حسب آخر الأرقام.

 

ذكرت بيانات وزارة الداخلية التى نشرت يوم الأربعاء أن عدد الطلبات التى وردت بحلول 30 سبتمبر يعادل طلبًا واحدًا من بين كل ستة مواطنين من دول الاتحاد الأوروبى فى المملكة المتحدة، ويشمل مواطنين وأقارب من الاتحاد الأوروبى والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا.

 

تم استلام أكثر من نصف مليون طلب 520600 فى شهر سبتمبر وحده.

 

يُعتقد أن التهديد المستمر المتمثل فى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة فى 31 أكتوبر قد أدى إلى زيادة عدد الطلبات، على الرغم من أن مواطنى الاتحاد الأوروبى وعائلاتهم سيكون لديهم حتى 31 ديسمبر 2020 لتقديم الطلبات حتى فى حالة خروج المملكة المتحدة.

 

 

حذرت ورقة وزارة الداخلية من أن هذه الأرقام تصنف على أنها تجريبية لأن المخطط لا يزال فى مرحلة الاختبار ولم يتم تطويره بشكل كامل ولذا يجب "معالجته بحذر".

 

ويطلب المخطط من المتقدمين إثبات هويتهم وإثبات عيشهم في المملكة المتحدة وإعلان أى إدانات جنائية.


بريكست

الاتحاد الاوروبى

خروج لندن

بريكست بدون صفقة

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