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التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:41 م
التعليم تعلن المستندات المطلوبة فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019 وزارة التربية والتعليم
كتب ـ محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم والعقود المؤقتة 2019 عبر أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، والتى تتضمن 120 ألف وظيفة.
 
وأكدت الوزارة أنه يجب على المتقدم رفع المستندات التالية في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصل المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.
 

المستندات الأساسية:-

 
المؤهل الدراسى.
 
شهادة الميلاد المميكنة.
 
بطاقة الرقم القومي سارية.
 
قيد عائلي من الدرجة الأولى لوالد مقدم الطلب (غير سارى على المتطوعين).
 
صحيفة حالة جنائية.
 
صورة شخصية (خلفية بيضاء).
 
شهادة طبية تنص على أن المتقدم لائق طبيا للوظيفة المتقدم إليها (غير سارى على المتطوعين).
 
شهادة الموقف من التجنيد اوالخدمة العامة (غير سارى على المتطوعين).
 
مستند أثبات محل الإقامة فى حالة الاختلاف عن الرقم القومى (إيصال كهرباء / غاز / مياه / هاتف / عقد إيجار موثق ...).
 
كارنيه النقابة ساري أو إفادة بالتسجيل بالنقابة (غير سارى على المتطوعين).
 

المستندات الإضافية:-

 
المؤهلات الدراسية العليا في حالة الحصول عليها (دبلوم / ماجستير / دكتوراه).
 
أى مستندات أخرى داعمة لملفك مثل (التدريب، الخبرة، التطوع).
 

 
 

وظائف التربية والتعليم

البوابة الالكترونية لوزارة التربية والتعليم

مسابقة التربية والتعليم 2019

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين 2019

مراحل التوظيف فى مسابقة العقود المؤقتة

المستندات المطلوبة فى مسابقة التربية والتعليم

اليوم السابع بلس

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