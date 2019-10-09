التعليم: تدريب مسئولى التطوير فى المدارس السبت المقبل

كتب ـ محمود طه حسين

أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، أنه سيتم تدريب مسئولى التطوير فى المدارس السبت المقبل حتى يتم فتح باب التسجيل الإلكترونى للمعلمين فى البرامج الإلكترونية للمدرسة الراغبين فى زيادة النصاب القانونى للحصص الدراسية مقابل مادى.

وأضاف نائب الوزير، أن البيانات الإلكترونية هى المعيار الوحيد لتحديد آلية صرف زيادة الحصص منعا للتلاعب والبيانات الخاطئة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت أنه سيتم زيادة النصاب القانونى فى الحصص الدراسية للمعلمين الراغبين فى ذلك مقابل 15 جنيها للحصة وصرف 200 جنيه للمعلم الذى ينتدب خارج مدرسته فى إطار خطة الوزارة لسد العجز فى المدارس.