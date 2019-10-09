الاتحاد الأوروبى يدعم جنوب السودان بـ9 ملايين يورو لمكافحة الجوع

قدم الاتحاد الأوروبى، دعما ماليًا يبلغ نحو 9 ملايين يورو، لتمويل المساعدات الإنسانية فى جنوب السودان عبر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة لتقديم غذاء لعشرات الآلاف من المواطنين مع استمرار الجوع فى البلاد.

وتم تقديم هذا الدعم للمساهمة فى المساعدات الغذائية، المنقذة للأرواح لأكثر من 700 ألف من الضعفاء وخاصة الشرائح الضعيفة، ممن اضطروا إلى الفرار من ديارهم خاصة النساء الحوامل والمرضعات اللاتى يعانين من سوء التغذية، والأطفال دون سن الخامسة، واللاجئين المقيمين فى جنوب السودان.

وتابع البيان، الذى نشره موقع راديو تمازج، أن أكثر من 520 ألف شخصًا سيتلقون مساعدات نقدية لشراء بعض الأغذية والسلع الأساسية من الأسواق المحلية.

وقال كريستوس ستيمانيدس، مفوض الاتحاد الأوروبى للمساعدات الإنسانية وإداره الازمات، أن الملايين من الناس فى جنوب السودان بحاجة إلى هذه المساعدات غذائية، وبهذه الحزمة من المساعدات، سيتم مساعدة الفئات ضعيفة.

من جانبه قال يوت كلاميرت مساعد المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية والشراكات، انه على رغم من تحسن حالة الأمن الغذائى قليلا، الا أن هناك حاجة ماسة لمواصلة توفير الدعم المنقذ للأرواح للأشخاص المعرضين لخطر الجوع، معربًا عن امتنانه للدعم.

وأشار كلاميرت إلى أن المساعدات الغذائية ستنقذ الأرواح ويمكن أن تساعد فى بناء قدرة المجتمعات المحلية على الصمود فى المستقبل.

وكشف البيان أن حالة الامن الغذائى فى جنوب السودان لا زالت مزرية حيث أن حوالى (4,500,000) شخص بحاجة إلى الدعم الغذائى حتى نهاية العام حيث أن الأشهر التالية هى الفترة التى تواجه فيها الأسر مشقة المعيشة.