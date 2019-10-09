الأمم المتحدة: الضربات الجوية الأمريكية لمختبرات مخدرات بأفغانستان غير مشروعة

ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد بأنها مختبرات لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان فى مايو لم تكن أهدافا مشروعة.
وسقط في تلك الضربات 39 قتيلا، لكن القوات الأمريكية قالت إنه لم يسقط ضحايا.
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ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد بأنها مختبرات لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان فى مايو لم تكن أهدافا مشروعة.
وسقط في تلك الضربات 39 قتيلا، لكن القوات الأمريكية قالت إنه لم يسقط ضحايا.
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