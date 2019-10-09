الأمم المتحدة: الضربات الجوية الأمريكية لمختبرات مخدرات بأفغانستان غير مشروعة

رويترز

ذكر تقرير للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، أن الضربات الجوية الأمريكية لما يُعتقد بأنها مختبرات لتصنيع المخدرات في غرب أفغانستان فى مايو لم تكن أهدافا مشروعة.